Дмитрий Песков высказался о переговорах с США по обмену Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на просьбу уточнить, о каком конкретно предложении говорила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер относительно обмена заключёнными. Ранее Жан-Пьер заявила, что США получили от России встречное предложение по поводу обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, однако не считают его серьёзным. Представитель Белого дома не стала раскрывать детали обсуждаемой сделки. При этом, по сведениям ряда местных СМИ, американская сторона согласна за Грайнер и Пола Уилана отдать россиянина Виктора Бута. В то же время Россия якобы затребовала ещё одного соотечественника.



«Нет, мы по-прежнему всё-таки считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведёт к результату», — приводит слова Пескова издание «РИА Новости».

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