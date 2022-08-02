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Игрок «Финикса» Джей Краудер: настало время для перемен. Я хочу продолжать расти

Игрок «Финикса» Джей Краудер: настало время для перемен. Я хочу продолжать расти
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Джей Краудер оставил загадочное сообщение в своих социальных сетях.

«Я считаю, что настало время для перемен. Они неизбежны. Я хочу продолжать расти», — написал Краудер.

Краудер присоединился к «Санз» в ноябре 2020 года, заключив с клубом трёхлетний контракт на $ 30 млн. Летом прошлого года игрок попал в неприятную ситуацию после того, как предпринял попытку познакомиться с инстаграм-моделью. Джей отправил ей сообщение в социальных сетях, но потерпел неудачу — его послания оказались в свободном доступе.

«Финикс» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации уступил «Даллас Маверикс» в полуфинале плей-офф Западной конференции.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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