Игрок «Финикса» Джей Краудер: настало время для перемен. Я хочу продолжать расти

Атакующий защитник «Финикс Санз» Джей Краудер оставил загадочное сообщение в своих социальных сетях.



«Я считаю, что настало время для перемен. Они неизбежны. Я хочу продолжать расти», — написал Краудер.



Краудер присоединился к «Санз» в ноябре 2020 года, заключив с клубом трёхлетний контракт на $ 30 млн. Летом прошлого года игрок попал в неприятную ситуацию после того, как предпринял попытку познакомиться с инстаграм-моделью. Джей отправил ей сообщение в социальных сетях, но потерпел неудачу — его послания оказались в свободном доступе.



«Финикс» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации уступил «Даллас Маверикс» в полуфинале плей-офф Западной конференции.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: