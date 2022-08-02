Томас Эртель подписал заявление, по которому обязывается не выступать в российских клубах

Бывший разыгрывающий «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель подписал заявление, по которому обязывается не выступать в клубах России или Беларуси. Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Зенит».



«Честно говоря, я не фанат таких вещей. Я подписал его на благо национальной команды и потому, что нет смысла создавать проблемы по пустякам. Если бы такая практика применялась ко всем конфликтам, мы бы не играли ни в одной стране. Это вещи, которые нам как игрокам не по силам. Мы просто хотим соревноваться», — приводит слова Эртеля RMC Sport.



Ранее Федерация баскетбола Франции запретила вызывать в сборную страны игроков из российских и белорусских клубов. Кроме того, решение распространяется на игроков, которые уже подписали контракты с российскими или белорусскими клубами.

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