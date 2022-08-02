Томас Эртель подписал заявление, по которому обязывается не выступать в российских клубах

Бывший разыгрывающий «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель подписал заявление, по которому обязывается не выступать в клубах России или Беларуси. Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Зенит».
«Честно говоря, я не фанат таких вещей. Я подписал его на благо национальной команды и потому, что нет смысла создавать проблемы по пустякам. Если бы такая практика применялась ко всем конфликтам, мы бы не играли ни в одной стране. Это вещи, которые нам как игрокам не по силам. Мы просто хотим соревноваться», — приводит слова Эртеля RMC Sport.
Ранее Федерация баскетбола Франции запретила вызывать в сборную страны игроков из российских и белорусских клубов. Кроме того, решение распространяется на игроков, которые уже подписали контракты с российскими или белорусскими клубами.
- 2 августа 2022
-
19:06
-
18:51
-
17:53
-
17:39
-
17:28
-
17:03
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:00
-
15:47
-
14:46
-
13:05
-
12:18
-
11:45
-
10:14
-
09:50
-
01:34
-
01:06
-
00:33
- 1 августа 2022
-
23:05
-
21:58
-
21:50
-
20:59
-
19:55
-
18:43
-
17:44
-
16:56
-
16:37
-
15:56
-
14:44
-
13:28
-
12:38
-
11:53