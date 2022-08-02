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Адвокат Бриттни Грайнер рассказала, как собирается оспаривать обвинение прокуратуры

Адвокат Бриттни Грайнер рассказала, как собирается оспаривать обвинение прокуратуры
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Мария Благоволина, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде запрещённых веществ, рассказала о стратегии стороны защиты.

«Бриттни знает, что конец дела близок, и, конечно, слышала новости [об обмене], поэтому надеется, что сможет вернуться домой, и мы тоже надеемся.

Наша стратегия по оспариванию доказательств российской прокуратуры? Есть много факторов, которые должны быть приняты судом во внимание. Бриттни призналась, что действительно что-то принесла, но нам нужно знать, что именно она принесла. О каком веществе идёт речь», — приводит слова Благоволиной CNN.

Кроме того, адвокат заявила, что эксперты её команды выявили «несколько дефектов» в машинах, которые используются для измерения содержания вещества.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево.

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