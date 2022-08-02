Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер уверена в положительном вердикте суда

Мария Благоволина, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в Российской Федерации в контрабанде запрещённых веществ, призналась, что она вместе с командой защиты уверена в положительном вердикте суда. Об этом информирует издание CNN.



Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпийских игр в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение: Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века.

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