Эртель сделал заявление после подписания пункта по обязательствам не играть в клубах РФ

Бывший французский разыгрывающий «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель, пребывающий в настоящее время в статусе свободного агента, высказался о подписанном им заявлении, по которому он обязывается не выступать в клубах России или Беларуси.



«Поиски нового клуба? На данный момент я в сборной Франции и сосредоточен только на сборной Франции. Могу сказать, что мои агенты контактируют с разными клубами. В частности, с российскими, если так хотите знать. Но и с другими, с клубами Евролиги. Посмотрим, как всё сложится.



Подписал ли я заявление? Да, и вы это прекрасно знаете. Иначе меня бы здесь не было. Являюсь ли я поклонником этого решения, это не ваша проблема. Вы спрашиваете, подписал ли я его. Да, подписал.



Значит ли это, что возможные контакты с российскими клубами больше неактуальны? Это не то, что я сказал. Посмотрим, где я окажусь в следующем сезоне», — приводит слова Эртеля L'Équipe.

Новость по теме Томас Эртель подписал заявление, по которому обязывается не выступать в российских клубах