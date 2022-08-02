Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эртель сделал заявление после подписания пункта по обязательствам не играть в клубах РФ

Эртель сделал заявление после подписания пункта по обязательствам не играть в клубах РФ
Комментарии

Бывший французский разыгрывающий «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель, пребывающий в настоящее время в статусе свободного агента, высказался о подписанном им заявлении, по которому он обязывается не выступать в клубах России или Беларуси.

«Поиски нового клуба? На данный момент я в сборной Франции и сосредоточен только на сборной Франции. Могу сказать, что мои агенты контактируют с разными клубами. В частности, с российскими, если так хотите знать. Но и с другими, с клубами Евролиги. Посмотрим, как всё сложится.

Подписал ли я заявление? Да, и вы это прекрасно знаете. Иначе меня бы здесь не было. Являюсь ли я поклонником этого решения, это не ваша проблема. Вы спрашиваете, подписал ли я его. Да, подписал.

Значит ли это, что возможные контакты с российскими клубами больше неактуальны? Это не то, что я сказал. Посмотрим, где я окажусь в следующем сезоне», — приводит слова Эртеля L'Équipe.

Новость по теме
Томас Эртель подписал заявление, по которому обязывается не выступать в российских клубах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022