«Это самое важное, что может быть в НБА». Стив Керр — о сильной стороне «Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал мнение, что форвард Эндрю Уиггинс и атакующий защитник Джордан Пул будут играть важную роль в следующем сезоне, что сильно повысит потенциал команды.



«У нас, вероятно, больше преемственности, чем у кого-либо в лиге. Добавьте Уиггинса и Джордана и приобретённые ими знания, и у нас получится действительно прочная основа. Это самое важное, что может быть в этой лиге», — приводит слова Керра The Athletic.



Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным оказался Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: