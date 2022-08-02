Шакил О'Нил отреагировал на смерть самого титулованного игрока НБА Билла Расселла

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на уход из жизни самого титулованного игрока в истории Национальной баскетбольной ассоциации Билла Расселла.
«Спасибо, что проложили путь. Нам будет не хватать легенды!» — написал О'Нил.
Напомним, Расселл скончался 31 июля. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.
Ранее о смерти Расселла высказался шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата, а также рекордсмен ассоциации по числу набранных очков, американец Карим Абдул-Джаббар.
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