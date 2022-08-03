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В Белом доме призвали Россию принять предложение США по обмену Бриттни Грайнер

В Белом доме призвали Россию принять предложение США по обмену Бриттни Грайнер
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США призывают Российскую Федерацию принять сделанное Вашингтоном предложение по поводу обмена заключёнными. По его словам, США не желают обсуждать детали публично. Кроме того, Кирби подчеркнул, что обе стороны в настоящее время усердно работают на межправительственном уровне над этим вопросом.

«Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. Мы сделали серьёзное предложение. Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне», — приводит слова Кирби ТАСС со ссылкой на его выступление на брифинге.

Ранее адвокат Грайнер заявила, что сторона защиты уверена в положительном вердикте суда.

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