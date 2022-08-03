Источник: Дюрант планирует встретиться с владельцем «Бруклина» на этой неделе

Руководитель одной из команд НБА сообщил, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант собирается обсудить свой обмен с владельцем клуба Джозефом Цаем.



«Я слышал, что Дюрант планирует встретиться с владельцем «Бруклина» на этой неделе. Он собирается пойти прямо к Джозефу Цаю. Посмотрим, что это даст. Понятия не имею, чем закончится эта встреча. Есть некоторые вещи, которыми Дюрант недоволен. Не уверен, что они смогут это исправить. Но, может быть, что-то им удастся решить», — приводит слова анонимного руководителя клуба НБА Heavy.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.