Источник: Дюрант планирует встретиться с владельцем «Бруклина» на этой неделе

Руководитель одной из команд НБА сообщил, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант собирается обсудить свой обмен с владельцем клуба Джозефом Цаем.
«Я слышал, что Дюрант планирует встретиться с владельцем «Бруклина» на этой неделе. Он собирается пойти прямо к Джозефу Цаю. Посмотрим, что это даст. Понятия не имею, чем закончится эта встреча. Есть некоторые вещи, которыми Дюрант недоволен. Не уверен, что они смогут это исправить. Но, может быть, что-то им удастся решить», — приводит слова анонимного руководителя клуба НБА Heavy.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
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