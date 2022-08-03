Американский комик предложил обменять Трампа на Бриттни Грайнер
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Известный комик Билл Мар высказался о заявлении бывшего президента США Дональда Трампа о возможном обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута.
«Министерство юстиции говорит, что мы близки. Думаю, мы можем увидеть большое заседание жюри. Трамп… Как насчёт идеи посадить Трампа в тюрьму? Посадим Трампа, а потом обменяем его в Россию на Бриттни Грайнер», — написал Мар в своих социальных сетях.
Ранее Трамп заявил, что считает обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута не очень выгодной сделкой.
Напомним, баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, где содержалось гашишное масло. Баскетболистка признала вину.
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