Американский комик предложил обменять Трампа на Бриттни Грайнер

Известный комик Билл Мар высказался о заявлении бывшего президента США Дональда Трампа о возможном обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута.



«Министерство юстиции говорит, что мы близки. Думаю, мы можем увидеть большое заседание жюри. Трамп… Как насчёт идеи посадить Трампа в тюрьму? Посадим Трампа, а потом обменяем его в Россию на Бриттни Грайнер», — написал Мар в своих социальных сетях.



Ранее Трамп заявил, что считает обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута не очень выгодной сделкой.



Напомним, баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, где содержалось гашишное масло. Баскетболистка признала вину.