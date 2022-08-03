Джо Роган: у нас в Америке десятки тысяч людей сидят за траву. В чём отличие от Грайнер?

Комментатор UFC Джо Роган высказался об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«Люди продолжают сходить с ума по этому поводу. Они говорят, мол, Россия должна её отпустить. У нас в Америке есть люди, которых сажают за марихуану, и они сидят взаперти годами. Так в чём разница? Они хуже бросают мяч в корзину? В этом всё дело? Они не так хороши в том, что людям нравится смотреть, поэтому их стоит оставить за решёткой?
Когда мы говорим об ужасном тюремном заключении Бриттни Грайнер в России, мы должны помнить, что в Америке за марихуану сидят десятки тысяч человек. Никто не должен сидеть в тюрьме за траву», — сказал Джо Роган в эфире своего подкаста.
Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У американской баскетболистки была обнаружена жидкость для курения, содержащая гашишное масло. Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков и их незаконной перевозке.
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