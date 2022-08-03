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УНИКС арендовал македонского защитника из «Валенсии»

УНИКС арендовал македонского защитника из «Валенсии»
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Казанский УНИКС объявил на своём официальном сайте об аренде македонского разыгрывающего Ненада Димитриевича из «Валенсии» на сезон-2022/2023.

Контракт Димитриевича с «Валенсией» рассчитан на три сезона. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 5,5 очка и 3,9 передачи.

Также Ненад выступает за сборную Северной Македонии. Средняя статистика новичка УНИКСа в национальной команде – 19,5 очка, 5 передач и 4,5 подбора.

«Димитриевич – молодой и амбициозный баскетболист с огромным потенциалом и хорошим видением площадки. Считаю, что он прогрессирует быстрыми темпами и поможет нашей команде стать еще сильнее», — прокомментировал аренду баскетболиста главный тренер команды Велимир Перасович.

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