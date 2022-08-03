Источник: «Нижнему Новгороду» не нравится подход Зорана Лукича к тренировкам

Руководство «Нижнего Новгорода» недовольно подходом главного тренера команды Зорана Лукича к тренировкам. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».



«Руководство «Нижнего Новгорода» рассчитывает, что в новом сезоне Зоран Лукич будет более либерален к своим подопечным, а тренировки станут менее интенсивными. Поэтому нижегородцы согласились подписать возрастных игроков: 33-летнего Джермейна Лава и 36-летнего Антона Понкрашова. Сейчас ведутся переговоры с ещё несколькими баскетболистами старше 30 лет.



Пример последних двух сезонов показывает, что сербский специалист так жёстко гоняет игроков на тренировках по ходу регулярки, что к плей-офф «доживает» только половина состава (очень много повреждений спины). В частности, в том году «НН» играл четвертьфинальную серию с ЦСКА суперограниченной ротацией (9-8-7 игроков)», — сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

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