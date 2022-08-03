Владелица «Лейкерс» прокомментировала взлом своего аккаунта

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс выступила с заявлением через официальный аккаунт команды в социальных сетях, прокомментировав взлом своей личной странички. Напомним, ранее неизвестный взломал твиттер-аккаунт Басс и попытался продать через него несколько игровых приставок PlayStation.
«Болельщики «Лейкерс», мой аккаунт в «Твиттере» был взломан. Пожалуйста, не реагируйте и не высылайте деньги. Это незаконные предложения. В «Лейкерс» сообщат, когда я верну себе учётную запись», – написала Брасс.
Некоторые пользователи выложили под публикацией шуточные фотографии с перепиской, где они якобы совершили сделку, и просили Басс вернуть деньги.
Ранее стало известно, что Леброн Джеймс подписал с «Лейкерс» новый двухлетний контракт на $ 97 млн.
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