Энтони Эдвардс вступился за Таунса после насмешки Дрэймонда Грина
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Защитник команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс вступился за одноклубника Карла-Энтони Таунса после насмешки форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.
Ранее Таунс заявил, что его команда способна побороться за чемпионство в новом сезоне, а также отметил важность перехода бывшего центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, после чего Грин опубликовал серию эмодзи «лицо со слезами радости».
«Вы ведь и так все знаете, что Дрэймонд – засранец. Он комментирует всё подряд. Да, после перехода Руди мы будем находиться под давлением, и я согласен с этим», – приводит слова Эдвардса издание Complex.
Ранее лидер «Голден Стэйт Уорриорз», звёздный американец Стефен Карри высказался о своих дальнейших перспективах в команде.
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