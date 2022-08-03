Энтони Эдвардс вступился за Таунса после насмешки Дрэймонда Грина

Защитник команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс вступился за одноклубника Карла-Энтони Таунса после насмешки форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Ранее Таунс заявил, что его команда способна побороться за чемпионство в новом сезоне, а также отметил важность перехода бывшего центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, после чего Грин опубликовал серию эмодзи «лицо со слезами радости».

«Вы ведь и так все знаете, что Дрэймонд – засранец. Он комментирует всё подряд. Да, после перехода Руди мы будем находиться под давлением, и я согласен с этим», – приводит слова Эдвардса издание Complex.

Ранее лидер «Голден Стэйт Уорриорз», звёздный американец Стефен Карри высказался о своих дальнейших перспективах в команде.