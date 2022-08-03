Бывший защитник «Нетс» объяснил, почему Стефен Карри не входит в топ-5 игроков НБА

Защитник клуба «Монако», а в прошлом игрок «Бруклин Нетс», американец Майк Джеймс не считает, что четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заслуживает места в первой пятёрке баскетболистов лиги.
«Если говорить о Стефе и о том, как он играет, то порой он делает это прямолинейно… Он не так уж и часто владеет мячом, и это волнует меня, поскольку мы говорим о разыгрывающем. Но он забивает с дриблинга, и он суперзвезда. Но когда вы выбираете пятёрку лучших, то придираетесь к мелочам», – сказал Джеймс в эфире подкаста Player's Choice.
Напомним, в минувшем сезоне Карри стал победителем чемпионата в составе «Уорриорз», а также впервые в карьере был признан MVP финальной серии. Ранее в интервью игрок признался, что хотел бы завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
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