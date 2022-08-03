Док Риверс: я действительно верю, что Симмонс мог остаться в «Филадельфии»

Главный тренер клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Док Риверс считает, что команда могла удержать первого номера драфта-2016 и бывшего лидера, австралийца Бена Симмонса от ухода.

Напомним, Симмонс запросил у руководства «Сиксерс» обмен в конце 2021 года, до этого заявив о проблемах с коллективом, после чего в феврале перешёл в «Бруклин Нетс».

«Бен уже сказал, до этого мне, а теперь публично, что многое произошло ещё до того, как я пришёл. Что же расстраивает меня, так это то, что я и сейчас считаю, что это не было достаточной причиной для ухода. Я раз за разом говорил ему: «Ты справишься». У нас получился один, но затяжной разговор.

После обмена Бен позвонил, и мы хорошо поговорили. Ведь он уже уходил до этого… послушайте, я действительно верю, хотя 99% людей – нет, что мы могли решить этот вопрос с Беном и командой», – сказал Ривер в интервью YouTube-каналу The Vince Carter Show.