Источник: Томас Эртель перейдёт в «Зенит», несмотря на запрет французской федерации

Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель станет игроком «Зенита», несмотря на запрет от Французской федерации баскетбола, сообщает «Спорт-экспресс».
Эртель уже достиг договорённости по личным условиям контракта и подпишет с санкт-петербургским клубом двухлетнее соглашение. Объявлено официально об этом будет после завершения Евробаскета, который пройдёт с 1 по 18 сентября.
Сам Эртель ранее подтвердил, что подписал документ, обязывающий отказаться от подписания контракта с российскими клубом. В противном случае Томас не сможет выступить за национальную команду на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.
Сообщается, что в Федерации баскетбола Франции понимают, что Эртель перейдёт в «Зенит», но не могут отказаться от услуг 33-летнего игрока на Евробаскете.
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