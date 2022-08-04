Главному тренеру «Лейкерс» разрешили отправить Уэстбрука в запас

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм получит полную свободу действий в отношении звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука, сообщает The Athletic.



В отличие от Фрэнка Вогеля, который возглавлял «Лейкерс» в минувшем сезоне, Хэм имеет право оставить Уэстбрука в запасе на любом отрезке матча по своему усмотрению. Ожидается, что Расселл может потерять место в стартовой пятёрке, несмотря на то что сам Дарвин Хэм подчёркивал, что рад поработать с Уэстбруком.



Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» пытался обменять Уэстбрука на форварда «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, но сделка сорвалась, так как калифорнийская команда не захотела включать в сделку драфт-пики первого раунда.



В минувшем сезоне «Лейкерс» не вышли в плей-офф НБА, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.

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