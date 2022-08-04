Тейтум может подписать новый контракт на $ 298 млн, если попадёт в символическую пятёрку

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум претендует на крупное продление контракта, сообщает ESPN.



В случае попадания в символическую пятёрку по итогам следующего сезона НБА Джейсон Тейтум в 2024 году может подписать новый пятилетний контракт на общую сумму в $ 298 млн.



В прошедшем сезоне Тейтум вышел с «Бостоном» в финал НБА, где проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. Сам Джейсон завершил сезон со статистическими показателями 26,9 очка, 8 подборов и 4,4 результативные передачи в среднем за игру. Также Тейтум попал в одну из символических пятёрок чемпионата по итогам сезона.



24-летний Тейтум выступает за «Бостон Селтикс» с 2017 года. Он был выбран под общим третьим номером на драфте НБА.

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