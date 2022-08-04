Российский защитник Савков перешёл в «Фуэнлабраду»

Российский защитник Павел Савков на правах аренды перешёл в испанскую «Фуэнлабраду». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
Савков принадлежит «Басконии» с 2018 года. В минувшем сезоне 20-летний баскетболист выступал во второй испанской лиге за «Ираурги» на правах аренды и помог команде сохранить прописку в LEB Oro. За сезон до этого Савков помог «Ираурги» подняться во второй дивизион.
«Рад, что у меня появилась возможность сыграть в лучшей лиге Европы, в чемпионате Испании. Считаю, тут у меня будут все возможности для прогресса. Мне остаётся усиленно работать и доказывать, что я готов соперничать с лучшими баскетболистами континента», — приводит слова Савкова «Перехват».
В это межсезонье Савков выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но российский защитник не был выбран ни одним из клубов.
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