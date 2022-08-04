Приговор Бриттни Грайнер может быть оглашён вечером 4 августа

Приговор по делу баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в России, должен быть оглашён сегодня вечером. Об этом «Чемпионату» сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина, партнёр юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнёры».



В феврале этого года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При досмотре багажа было обнаружено, что в картриджах с жидкостью для курения содержится гашишное масло. На одном из заседаний Грайнер признала свою вину, но отметила, что совершила преступление ненамеренно.



На последнем заседании Химкинский суд Московской области допросил эксперта МВД России Александра Кораблёва, который определил наличие наркотических средств в жидкости для курения и массу гашишного масла.



Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков.