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Обвинение запросило 9,5 года общего режима для Бриттни Грайнер

Обвинение запросило 9,5 года общего режима для Бриттни Грайнер
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Прокурор по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняющейся в контрабанде наркотиков, запросил 9,5 года колонии общего режима для спортсменки.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей», — приводит слова прокурора РИА Новости Спорт.

Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Американке грозит от 5 до 10 лет заключения. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.

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