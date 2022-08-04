Обвинение запросило 9,5 года общего режима для Бриттни Грайнер

Прокурор по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняющейся в контрабанде наркотиков, запросил 9,5 года колонии общего режима для спортсменки.



«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей», — приводит слова прокурора РИА Новости Спорт.



Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Американке грозит от 5 до 10 лет заключения. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.



Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.

Новость по теме Приговор Бриттни Грайнер может быть оглашён вечером 4 августа