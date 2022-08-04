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Для Грайнер в СИЗО приварили две кровати друг к другу

Для Грайнер в СИЗО приварили две кровати друг к другу
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Для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, в подмосковном СИЗО приварили две кровати друг к другу для удобства спортсменки.

«В камере типовые четыре кровати по бокам со стороны каждой стенки, с одной стороны её сняли и приварили другую кровать», — приводит «РИА Новости Спорт» слова адвоката Грайнер Александра Бойкова.

Отмечается, что сделано это из-за высокого роста спортсменки (206 сантиметров). На заседании суда из-за роста Грайнер не могла отвечать на вопросы стоя из-за решётки, и ей было разрешено остаться в сидячем положении.

Ранее стало известно, что государственный обвинитель по делу Бриттни Грайнер запросил для баскетболистки 9,5 года колонии общего режима. Ожидается, что приговор будет оглашён вечером 4 августа.

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