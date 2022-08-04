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Приговор Грайнер будет вынесен сегодня в 17:45

Приговор Грайнер будет вынесен сегодня в 17:45
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Приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер будет вынесен в течение нескольких часов. Как стало известно «Чемпионату», о решении судьи будет объявлено в 17:45.

Ранее стало известно, что государственный обвинитель запросил для американской баскетболистки 9,5 лет колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

В феврале этого года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Баскетболистка полностью признала вину, но отметила, что у неё не было умысла совершать преступление. Также сообщалось о том, что Россия и США ведут переговоры об обмене заключёнными, в числе которых упоминалась и Бриттни Грайнер.

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