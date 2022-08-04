Бриттни Грайнер: надеюсь, вы не закончите мою жизнь своим приговором

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась к судье во время очередного заседания Химкинского суда. Спортсменка в очередной раз извинилась за совершённое преступление.



«Я хотела бы извиниться перед товарищами по команде за ту ошибку, которую я допустила, за тот позор. Также я хочу извиниться перед супругой, родителями, братьями и сёстрами. Я не хотела нарушать законы Российской Федерации и, надеюсь, своим приговором вы не закончите мою жизнь», — приводят «Известия» слова Грайнер в суде.



Ранее стало известно, что обвинение запрашивает для Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей.



В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

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