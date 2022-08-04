Грайнер заявила, что не хочет быть политической пешкой

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на заседании Химкинского суда заявила, что не хочет быть политической пешкой.
«Мои родители преподали мне два очень важных урока: признавать свою ответственность и усердно работать. Поэтому я признаю свою вину по выдвинутым обвинениям. Я понимаю их, но у меня никогда не было намерения нарушить российское законодательство. Хочу, чтобы суд понимал, что это ошибка, которую я допустила в спешке. Я испытывала стресс и хотела быстрее вернуться к команде.
Я знаю, все постоянно говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами. Ещё раз повторю — я не хотела нарушать законов и навредить кому-либо», — передаёт «Матч ТВ» слова Грайнер из зала суда.
Государственный обвинитель запрашивает для Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима.
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