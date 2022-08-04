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Грайнер заявила, что не хочет быть политической пешкой

Грайнер заявила, что не хочет быть политической пешкой
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на заседании Химкинского суда заявила, что не хочет быть политической пешкой.

«Мои родители преподали мне два очень важных урока: признавать свою ответственность и усердно работать. Поэтому я признаю свою вину по выдвинутым обвинениям. Я понимаю их, но у меня никогда не было намерения нарушить российское законодательство. Хочу, чтобы суд понимал, что это ошибка, которую я допустила в спешке. Я испытывала стресс и хотела быстрее вернуться к команде.

Я знаю, все постоянно говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами. Ещё раз повторю — я не хотела нарушать законов и навредить кому-либо», — передаёт «Матч ТВ» слова Грайнер из зала суда.

Государственный обвинитель запрашивает для Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима.

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