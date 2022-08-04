Защита Грайнер просит оправдать спортсменку или назначить минимальное наказание
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Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер просит учесть роль спортсменки в российском спорте и оправдать её либо назначить минимальное наказание.
«Я бы попросила суд оправдать мою подзащитную, но если суд посчитает это невозможным, то я считаю необходимым назначить ей более мягкое наказание с учётом личности Бриттни Грайнер и той роли, которую она сыграла в развитии российского баскетбола», — приводит «Интерфакс» слова адвоката американской баскетболистки Марии Благоволиной.
Государственный обвинитель ранее запросил для Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима и штраф размером 1 миллион рублей. Ожидается, что Химкинский суд вынесет приговор американской баскетболистке сегодня, 4 августа.
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