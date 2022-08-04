Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защита Грайнер просит оправдать спортсменку или назначить минимальное наказание

Защита Грайнер просит оправдать спортсменку или назначить минимальное наказание
Комментарии

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер просит учесть роль спортсменки в российском спорте и оправдать её либо назначить минимальное наказание.

«Я бы попросила суд оправдать мою подзащитную, но если суд посчитает это невозможным, то я считаю необходимым назначить ей более мягкое наказание с учётом личности Бриттни Грайнер и той роли, которую она сыграла в развитии российского баскетбола», — приводит «Интерфакс» слова адвоката американской баскетболистки Марии Благоволиной.

Государственный обвинитель ранее запросил для Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима и штраф размером 1 миллион рублей. Ожидается, что Химкинский суд вынесет приговор американской баскетболистке сегодня, 4 августа.

Новость по теме
Грайнер заявила, что не хочет быть политической пешкой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022