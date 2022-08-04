Бриттни Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей Химкинским судом Подмосковья. Суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотических средств.
Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.
Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.
Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.
- 4 августа 2022
-
18:24
-
17:55
-
16:50
-
16:35
-
16:28
-
16:15
-
15:58
-
14:55
-
14:44
-
13:09
-
12:54
-
11:44
-
10:54
-
09:49
- 3 августа 2022
-
22:49
-
21:33
-
19:54
-
17:58
-
16:50
-
16:03
-
14:55
-
14:01
-
12:50
-
11:43
-
10:52
-
09:49
-
03:49
-
00:23
-
00:07
- 2 августа 2022
-
22:51
-
22:10
-
21:00
-
20:43
-
20:29
-
19:35