Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бриттни Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы

Бриттни Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы
Комментарии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей Химкинским судом Подмосковья. Суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотических средств.

Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.

Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы! LIVE Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022