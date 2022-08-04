Бриттни Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей Химкинским судом Подмосковья. Суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотических средств.



Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.



Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.