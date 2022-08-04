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Бриттни Грайнер: я люблю свою семью

Бриттни Грайнер: я люблю свою семью
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выходя из зала суда, призналась в любви к своей семье.

«Я люблю свою семью», — сказала Грайнер журналистам.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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