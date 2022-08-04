Бриттни Грайнер: я люблю свою семью

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выходя из зала суда, призналась в любви к своей семье.
«Я люблю свою семью», — сказала Грайнер журналистам.
Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.
Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.
- 4 августа 2022
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:37
-
19:29
-
19:14
-
19:01
-
18:57
-
18:50
-
18:37
-
18:24
-
17:55
-
16:50
-
16:35
-
16:28
-
16:15
-
15:58
-
14:55
-
14:44
-
13:09
-
12:54
-
11:44
-
10:54
-
09:49
- 3 августа 2022
-
22:49
-
21:33
-
19:54
-
17:58
-
16:50
-
16:03
-
14:55
-
14:01
-
12:50
-
11:43
-
10:52