Адвокат объяснил, почему суд приговорил баскетболистку из США Грайнер к 9 годам колонии

Адвокат Андрей Князев, директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры», прокомментировал приговор Химкинского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«К сожалению, у нас контрабанда наркотических веществ, несмотря на размер, видимо, предполагалась для наркотрафикантов, а не для тех, кто забыл, что они у них есть.



Скажу так — срок обычный. Если бы она перевозила из Доминиканы пару килограмм кокаина, то был бы такой же срок. Ожидаемо, что за рамки суд не вышел. У нас не учитываются моменты, что в других странах разрешено медицинское употребление. С моей точки зрения, это не соответствует социальной опасности.



Наказание за убийство в России начинается с шести лет. Можно убить человека и получить шесть лет, а можно перевезти что-то и получить девять. Будем надеяться, что её обменяют на одного из наших граждан. Вроде бы есть такие возможности. Не срок имеет значение, а то, насколько государство, которому она принадлежит, озабочено её судьбой, а наше государство готово пойти навстречу.



Желаю ей быстрейшего освобождения, потому что социальная опасность этого действия не настолько огромна. Законодательство такое — очень строгое в отношении к наркотикам. У нас нет такого, как у западных стран, подразделения наркотиков», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.