Адвокат Виктора Бута оценил шансы обмена своего подзащитного на Бриттни Грайнер

Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы Виктора Бута, оценил возможность обмена своего клиента на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.



«Я надеюсь, что рано или поздно обмен осуществится. Полагаю, что также, как и предыдущий обмен с моим клиентом Константином Ярошенко, когда он вернулся на родину, этот обмен будет обсуждаться на уровне двух государств по дипломатическим каналам. В общем, считаю, что рано или поздно это должно произойти, но, как и когда, будут решать руководители наших двух стран. Думаю, что шанс есть. Вопрос только в том, какая это будет договоренность и кого на кого обменяют, а также вопрос времени.



Со стороны США было предложено два имени, которых они хотят получить от России. В этот список входит и Грайнер. А США готовы отдать Виктора Бута. Полагаю, что закономерно задать вопрос, почему двух на одного, а не двух на двух. Я говорю это как сторонний наблюдатель, сам я в этих переговорах не участвую», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».