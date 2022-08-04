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Адвокат Виктора Бута оценил шансы обмена своего подзащитного на Бриттни Грайнер

Адвокат Виктора Бута оценил шансы обмена своего подзащитного на Бриттни Грайнер
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Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы Виктора Бута, оценил возможность обмена своего клиента на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Я надеюсь, что рано или поздно обмен осуществится. Полагаю, что также, как и предыдущий обмен с моим клиентом Константином Ярошенко, когда он вернулся на родину, этот обмен будет обсуждаться на уровне двух государств по дипломатическим каналам. В общем, считаю, что рано или поздно это должно произойти, но, как и когда, будут решать руководители наших двух стран. Думаю, что шанс есть. Вопрос только в том, какая это будет договоренность и кого на кого обменяют, а также вопрос времени.

Со стороны США было предложено два имени, которых они хотят получить от России. В этот список входит и Грайнер. А США готовы отдать Виктора Бута. Полагаю, что закономерно задать вопрос, почему двух на одного, а не двух на двух. Я говорю это как сторонний наблюдатель, сам я в этих переговорах не участвую», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

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