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Замглавы дипмиссии США в России назвала приговор Грайнер «ошибкой правосудия»

Замглавы дипмиссии США в России назвала приговор Грайнер «ошибкой правосудия»
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Замглавы дипмиссии США Элизабет Руд отреагировала на приговор Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер, сообщает Reuters.

Руд назвала этот приговор «ошибкой правосудия».

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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