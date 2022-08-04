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«Бриттни Грайнер — это поучительная история». Телеведущая из США — о решении суда

«Бриттни Грайнер — это поучительная история». Телеведущая из США — о решении суда
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Американская телеведущая и комментатор Томи Ларен отреагировала в своих социальных сетях на решение Химкинского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Напомним, спортсменку приговорили к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

«Бриттни Грайнер — это поучительная история. Ненавидишь Америку? Думаешь, здесь всё угнетает? Поезжай в другую страну, играй в глупые игры и узнай, как выглядят давление и «отсутствие справедливости». Слишком плохо, слишком грустно», — написала Крамп.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

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