«Бриттни Грайнер — это поучительная история». Телеведущая из США — о решении суда

Американская телеведущая и комментатор Томи Ларен отреагировала в своих социальных сетях на решение Химкинского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Напомним, спортсменку приговорили к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



«Бриттни Грайнер — это поучительная история. Ненавидишь Америку? Думаешь, здесь всё угнетает? Поезжай в другую страну, играй в глупые игры и узнай, как выглядят давление и «отсутствие справедливости». Слишком плохо, слишком грустно», — написала Крамп.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.