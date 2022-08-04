Экс-игрок НБА — о приговоре Грайнер: пример неравного отношения к людям

Бывший баскетболист НБА Эдди Джонсон отреагировал на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Ещё один пример неравного отношения к людям в этом мире. Вокруг ходят преступники, которые причиняют вред другим, а она получает девять лет тюрьмы за то, что её обвиняют в причинении вреда себе. История вновь повторяется ради политической выгоды. Молюсь за Бриттни, она прекрасный человек», — написал в своих соцсетях Джонсон.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.