Журова — о Грайнер: нет разницы, русский ты или из США. Все наказываются за наркотики

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.
«В любой стране за распространение и ввоз наркотиков очень жёсткое наказание. Не думаю, что кто-нибудь из людей, звёзд или не звёзд, вёз наркотики в Америку. Могу представить, какое наказание было бы россиянину.
Можно было дать срок меньше? Этот вопрос к адвокатам, которые должны были процессуально доказать непреднамеренность и всё остальное. Есть всякие нюансы, с которым работают адвокаты. Судья всё это должен принять к сведению.
Я всегда привожу пример, когда за такие маленькие провинности на границе россиянам выставляют достаточно серьёзные обвинения — например, за провезённый апельсин лишают визы на всю жизнь. У нас такое законодательство. Если в Америке совершает преступление кто-то из россиян, и он говорит, что не знал, то ему говорят, что нужно знать законы той страны, в которую приезжаешь. У нас реально жёсткое наказание за наркотики в стране, вне зависимости от того, русский ты или американец. Нет никакой разницы. У нас все наказываются за это», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 4 августа 2022
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