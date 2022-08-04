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Журова — о Грайнер: нет разницы, русский ты или из США. Все наказываются за наркотики

Журова — о Грайнер: нет разницы, русский ты или из США. Все наказываются за наркотики
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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«В любой стране за распространение и ввоз наркотиков очень жёсткое наказание. Не думаю, что кто-нибудь из людей, звёзд или не звёзд, вёз наркотики в Америку. Могу представить, какое наказание было бы россиянину.

Можно было дать срок меньше? Этот вопрос к адвокатам, которые должны были процессуально доказать непреднамеренность и всё остальное. Есть всякие нюансы, с которым работают адвокаты. Судья всё это должен принять к сведению.

Я всегда привожу пример, когда за такие маленькие провинности на границе россиянам выставляют достаточно серьёзные обвинения — например, за провезённый апельсин лишают визы на всю жизнь. У нас такое законодательство. Если в Америке совершает преступление кто-то из россиян, и он говорит, что не знал, то ему говорят, что нужно знать законы той страны, в которую приезжаешь. У нас реально жёсткое наказание за наркотики в стране, вне зависимости от того, русский ты или американец. Нет никакой разницы. У нас все наказываются за это», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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