В федерации баскетбола США выразили разочарование в связи с приговором Бриттни Грайнер

В федерации баскетбола США отреагировали на решение Химкинского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Напомним, спортсменку приговорили к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



«Федерация баскетбола США разочарована исходом судебного разбирательства против Бриттни Грайнер. Хотя мы не удивлены решением, учитывая нашу осведомлённость об этом процессе. Мы надеемся, официальные процедуры помогут найти компромисс, и Бриттни в конечном итоге вернётся домой.

Мы продолжаем поддерживать Бриттни Грайнер всеми силами и по-прежнему находимся на связи с Государственным Департаментом США, который усердно работает над тем, чтобы вернуть её домой.

Храбрость, которую Бриттни демонстрирует перед лицом этих обстоятельств, говорит о том, какой силой обладает этот человек. Мы не успокоимся, пока она не вернётся в США и не воссоединится со своими близкими, товарищами по команде и поклонниками», — сказано в заявлении организации.