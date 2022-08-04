В федерации баскетбола США выразили разочарование в связи с приговором Бриттни Грайнер

В федерации баскетбола США отреагировали на решение Химкинского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Напомним, спортсменку приговорили к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
«Федерация баскетбола США разочарована исходом судебного разбирательства против Бриттни Грайнер. Хотя мы не удивлены решением, учитывая нашу осведомлённость об этом процессе. Мы надеемся, официальные процедуры помогут найти компромисс, и Бриттни в конечном итоге вернётся домой.
Мы продолжаем поддерживать Бриттни Грайнер всеми силами и по-прежнему находимся на связи с Государственным Департаментом США, который усердно работает над тем, чтобы вернуть её домой.
Храбрость, которую Бриттни демонстрирует перед лицом этих обстоятельств, говорит о том, какой силой обладает этот человек. Мы не успокоимся, пока она не вернётся в США и не воссоединится со своими близкими, товарищами по команде и поклонниками», — сказано в заявлении организации.
- 4 августа 2022
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