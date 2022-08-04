Губерниев — о приговоре Грайнер: что было бы с нами, если бы мы везли наркотики в США?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Приговор суровый, но Грайнер нарушила закон Российской Федерации. Конечно, жаль её: не очень верю, что она сознательно всё это сделала.



Сейчас идут разговоры, что её обменяют… Сложно комментировать, но в любом случае она совершила серьёзное преступление. Что было с бы нами, если бы мы везли наркотики в США? Сложно представить», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.