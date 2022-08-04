Экс-прокурор США: Грайнер — политическая пешка

Профессор, политический аналитик и экс-прокурор Восточного округа Мичиган Барбара Маккуэйд отреагировала на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Бриттни Грайнер была осуждена и приговорена к девяти годам лишения свободы за ввоз в Россию двух картриджей с маслом каннабиса. Россия нам не друг. Это враждебный иностранный противник, охотящийся на невиновного человека как на политическую пешку в качестве приманки для обмена заключёнными», — написала Маккуэйд в своих соцсетях.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.