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Экс-прокурор США: Грайнер — политическая пешка

Экс-прокурор США: Грайнер — политическая пешка
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Профессор, политический аналитик и экс-прокурор Восточного округа Мичиган Барбара Маккуэйд отреагировала на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Бриттни Грайнер была осуждена и приговорена к девяти годам лишения свободы за ввоз в Россию двух картриджей с маслом каннабиса. Россия нам не друг. Это враждебный иностранный противник, охотящийся на невиновного человека как на политическую пешку в качестве приманки для обмена заключёнными», — написала Маккуэйд в своих соцсетях.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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