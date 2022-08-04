В «Финикс Меркури» отреагировали на приговор Грайнер

Клуб женской НБА «Финикс Меркури» опублкивоал официальное заявление касательно пригоаор Бриттни Грайнер.



«Хотя мы знали, что судебный процесс никогда не вернёт нашу подругу домой, сегодняшний вердикт – это отрезвляющая веха в 168-дневном кошмаре, который переживает наша сестра Бриттни Грайнер. У нас по-прежнему болит сердце за неё, как и каждый день на протяжении почти шести месяцев. Мы по-прежнему благодарны и уверены в государственных служащих, которые каждый день работают над тем, чтобы вернуть её семье и нам.



Мы по-прежнему верим, что правительство сделает всё необходимое, чтобы положить конец её несправедливому задержанию. Нас каждый день вдохновляет сила Бриттни Грайнер, и мы твёрдо намерены держать её в центре внимания общественности до тех пор, пока она благополучно не вернётся на американскую землю. Мы не позволим, чтобы её забыли. Мы — Бриттни Грайнер», — гласит заявление клуба в социальных сетях.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.