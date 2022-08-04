Американский политический обозреватель: Грайнер получила слишком много прав в США

Индо-американский политический обозреватель Динеш Д'Соуза высказался о приговоре Бриттни Грайнер.



«Похоже, что русские делают с Грайнер то же самое, что и администрация Байдена с протестующими 6 января. Трудно изображать возмущение, когда у нас происходит то же самое.



Я подозреваю, что Бриттни Грайнер получила слишком много прав в США. „Я чёрная, я лесбиянка и я левша, так что я вышестоящий человек и в целом выше закона“. После этого она, к своему удивлению, обнаружила, что не во всех странах считают также», — написал Д'Соуза в своих соцсетях.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.