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Ирвинг — Байдену: что в действительности происходит с нашей королевой Бриттни Грайнер?

Ирвинг — Байдену: что в действительности происходит с нашей королевой Бриттни Грайнер?
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг обратился к президенту США Джо Байдену после оглашения приговора двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

«Джо Байден, Камала Харрис, что в действительности происходит с нашей королевой Бриттни Грайнер? Пожалуйста, дайте нам актуальную информацию», — написал Ирвинг в своих соцсетях.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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