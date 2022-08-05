Матч женской НБА начался с акции поддержки Грайнер, которую приговорили в России к 9 годам

Матч женской НБА между «Коннектикутом» и «Финиксом» начался с акции поддержки американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую приговорили в России к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков.

Баскетболисты обеих команд обнялись в центре площадки и стояли так 42 секунды. Под этим номером Грайнер выступала за «Финикс».

Напомним, 4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американка была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Позже Грайнер признала вину, но отметила, что непреднамеренно ввозила в страну запрещённое вещество.