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Ирвинг намерен перейти в «Лейкерс» либо сейчас, либо в следующее межсезонье

Ирвинг намерен перейти в «Лейкерс» либо сейчас, либо в следующее межсезонье
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг хочет перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, Кайри считает «Лейкерс» наиболее предпочтительным вариантом для продолжения карьеры. Ирвинг готов присоединиться к калифорнийской команде либо этим летом в результате обмена, либо в качестве свободного агента в следующее межсезонье.

«Лейкерс» также заинтересованы в услугах Ирвинга и готовы были включить в сделку разыгрывающего Расселла Уэстбрука, но «Бруклин» не устроили условия сделки, так как «Нетс» хотели получить также драфт-пики первого раунда.

Кайри Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока на сезон-2022/2023 и получит $ 36,5 млн. До этого он отказался от нового контракта с «Нетс».

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