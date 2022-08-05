Ирвинг намерен перейти в «Лейкерс» либо сейчас, либо в следующее межсезонье
Поделиться
Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг хочет перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее время.
Как сообщает The Athletic, Кайри считает «Лейкерс» наиболее предпочтительным вариантом для продолжения карьеры. Ирвинг готов присоединиться к калифорнийской команде либо этим летом в результате обмена, либо в качестве свободного агента в следующее межсезонье.
«Лейкерс» также заинтересованы в услугах Ирвинга и готовы были включить в сделку разыгрывающего Расселла Уэстбрука, но «Бруклин» не устроили условия сделки, так как «Нетс» хотели получить также драфт-пики первого раунда.
Кайри Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока на сезон-2022/2023 и получит $ 36,5 млн. До этого он отказался от нового контракта с «Нетс».
Комментарии
- 5 августа 2022
-
10:53
-
10:23
-
10:07
-
09:56
-
03:46
-
02:05
- 4 августа 2022
-
23:52
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:12
-
20:55
-
20:44
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:37
-
19:29
-
19:14
-
19:01
-
18:57
-
18:50
-
18:37
-
18:24
-
17:55
Партнерский контент