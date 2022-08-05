Ирвинг намерен перейти в «Лейкерс» либо сейчас, либо в следующее межсезонье

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг хочет перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее время.



Как сообщает The Athletic, Кайри считает «Лейкерс» наиболее предпочтительным вариантом для продолжения карьеры. Ирвинг готов присоединиться к калифорнийской команде либо этим летом в результате обмена, либо в качестве свободного агента в следующее межсезонье.



«Лейкерс» также заинтересованы в услугах Ирвинга и готовы были включить в сделку разыгрывающего Расселла Уэстбрука, но «Бруклин» не устроили условия сделки, так как «Нетс» хотели получить также драфт-пики первого раунда.



Кайри Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока на сезон-2022/2023 и получит $ 36,5 млн. До этого он отказался от нового контракта с «Нетс».

Новость по теме Кайри Ирвинг: после завершения карьеры в НБА буду играть в разных лигах и учить молодёжь