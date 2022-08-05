Глава МИД РФ назвал проблему обмена Бриттни Грайнер

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал публичные заявление американских политиков о переговорах по обмену заключённых, в числе которых может быть и баскетболистка Бриттни Грайнер.
Лавров отметил, что высказывания в публичном пространстве не способствуют достижению договорённости.
«Есть специальный канал, согласованный президентами. Если американцы продолжают прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления, то это их дело. Я бы даже сказал, их проблемы. Договорённости о спокойной и профессиональной работе американцы чаще всего не выдерживают. Мы готовы обсуждать обмен, но в рамках канала, который согласован президентами», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была осуждена на девять лет колонии общего режима за контрабанду наркотиков и получила штраф размером 1 млн рублей.
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