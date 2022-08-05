Трефилов: пусть Грайнер возвращается в США и там накуривается

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Я в наркотиках не разбираюсь. Говорят, что Грайнер использовала наркотики в медицинских целях. Если кокаин можно будет мазать на коленку, то давайте так и делать. Но у нас этого не делают, у нас наркотики запрещены. Пусть думают об этом, когда что-то ввозят в Россию. Совсем попутали берега! Обидно, что попалась спортивная девка, интересная, двухметровая, подвижная.



Равенство перед законом? Тут я смеюсь. К сожалению, иногда кто-то равнее. Думаю, надо Грайнер обменять. Пусть едет домой и там накуривается. Надо обменять её на Бута, нашего парня надо возвращать. Для нас это выгодный обмен, шпион на шпиона», — приводит «Матч ТВ» слова Трефилова.

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