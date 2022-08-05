Чемпион НБА Шамперт арестован в Далласе с марихуаной
Поделиться
Чемпион НБА 2016 года Иман Шамперт был задержан в аэропорту Далласа с марихуаной.
Как сообщает TMZ Sport, сотрудники аэропорта среди вещей 32-летнего баскетболиста в рюкзаке обнаружили пакет, наполненный «веществом из зелёных листьев». Вес изъятого вещества составил 173 грамма. По результатам проверки оказалось, что это марихуана.
Шамперт собирался сесть на самолёт, летевший в Лос-Анджелес, чтобы навестить дочь. Полиция сообщила, что сейчас игрок находится под арестом и уже доставлен в тюрьму. По предъявленным обвинениям Иману грозит до двух лет лишения свободы и штраф $ 10 тысяч.
Последний раз Шамперт выступал в НБА за «Бруклин Нетс» в сезоне-2020/2021. Также за свою карьеру он выступал за «Нью-Йорк», «Кливленд», «Сакраменто» и «Хьюстон».
Комментарии
- 5 августа 2022
-
12:14
-
12:00
-
12:00
-
11:49
-
11:36
-
10:53
-
10:23
-
10:07
-
09:56
-
03:46
-
02:05
- 4 августа 2022
-
23:52
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:12
-
20:55
-
20:44
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:37
-
19:29
-
19:14
-
19:01
Партнерский контент