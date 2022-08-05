ЦСКА подал в суд на Евролигу
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Греческое издание Gazzetta утверждает, что московский ЦСКА обратился в суд в связи с решением Евролиги отстранить клуб от участия в международных соревнованиях.
Российские клубы, в том числе и ЦСКА, были исключены и из Евролиги, и из Еврокубка по ходу прошлого сезона. В текущее межсезонье было принято решение продлить дисквалификацию всех российских клубов.
Напомним, ЦСКА входит в число 11 клубов-акционеров Евролиги, у которых есть гарантированные контракты на участие в соревновании.
Ожидается, что вердикт по делу будет вынесен через несколько дней в люксембургском суде.
ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. Ещё шесть раз армейский клуб выходил в финал турнира. ЦСКА — второй клуб по количеству трофеев в Европе.
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