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ЦСКА подал в суд на Евролигу

ЦСКА подал в суд на Евролигу
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Греческое издание Gazzetta утверждает, что московский ЦСКА обратился в суд в связи с решением Евролиги отстранить клуб от участия в международных соревнованиях.

Российские клубы, в том числе и ЦСКА, были исключены и из Евролиги, и из Еврокубка по ходу прошлого сезона. В текущее межсезонье было принято решение продлить дисквалификацию всех российских клубов.

Напомним, ЦСКА входит в число 11 клубов-акционеров Евролиги, у которых есть гарантированные контракты на участие в соревновании.

Ожидается, что вердикт по делу будет вынесен через несколько дней в люксембургском суде.

ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. Ещё шесть раз армейский клуб выходил в финал турнира. ЦСКА — второй клуб по количеству трофеев в Европе.

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