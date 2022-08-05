Эмбиид: нам потребуется время, чтобы сыграться с Харденом

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает, что в следующем сезоне в команде продолжится процесс налаживания связей с Джеймсом Харденом.



«В прошлом сезоне мы успели провести вместе около 20 матчей. Этого недостаточно, чтобы выстроить команду, готовую бороться за титул. Нам потребуется время, чтобы сыграться с Харденом. Это касается не только нас, но и всех остальных, нам нужно обрести химию в нынешнем составе», — сказал Эмбиид в интервью Джей Джей Редику.



Харден выступает за «Филадельфию» с середины февраля после обмена из «Бруклин Нетс». Он провёл за новый клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за игру 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.



Напомним, ранее Харден отказался от опции игрока, которая позволила бы ему подписать новый контракт на $ 47 млн, и заключил соглашение на меньшую сумму, чтобы дать клубу возможность пригласить новичков.